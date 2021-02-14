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В Самаре легковушка врезалась в грузивший снег КАМАЗ

14 февраля 2021 10:31
136
В Самаре легковушка врезалась в грузивший снег КАМАЗ

13 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими. При этом 8 человек получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвого водителя произошла одна авария.

Одно из ДТП произошло в Самаре. В 02:45 водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем марки "Лада Приора", по данным сотрудников ГИБДД, не обеспечил возможность постоянного контроля за движением и допустил наезд на стоящее транспортное средство марки "Камаз", который стоял у края проезжей части дороги ул. Московского шоссе - мужчина 1973 года рождения осуществлял погрузку снега. В результате ДТП телесные повреждения получил водитель легкового автомобиля, который с места ДТП с травмой руки доставлен бригадой СМП в лечебное учреждение, где госпитализирован. Водители в момент аварии находились в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой сотрудники полиции примут процессуальное решение.

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