В Самаре лед с крыши упал на маленькую девочку

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27 марта в вечернее время около дома № 41 по улице Калинина в Промышленном районе города Самары, на 3-летнего ребёнка, который находился вместе со своей мамой, упала наледь с дома. Ребенку оказана медицинская помощь, женщина на пострадала.

По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.