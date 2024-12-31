В Самаре из ТЦ Letout накануне эвакуировали 670 человек

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Вечером в понедельник, 30 декабря, в Самаре пожарные выезжали по тревоге к одному из ТЦ.

— Поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании торгово-развлекательного комплекса по адресу: Кировский район, Московское шоссе 18 км, 25а. Прибывшие подразделения установили, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации в помещении кинотеатра. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировали 670 человек, из них 70 детей, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В начале декабря в областном центре вывели почти 700 человек из ТРК «Парк Хаус». Там также сработала пожарная сигнализация. Прибывшие подразделения установили, что в подвальном помещении гипермаркета проводились строительные работы, пишет 63.ру.