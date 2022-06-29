В Самаре иномарка насмерть сбила женщину с собакой

Я нашел ошибку
Главные новости:
Портреты, пейзажи и натюрморты созданы Виктором и Людмилой под впечатлениями от длительных путешествий по родному краю.
В СОУНБ откроется выставка художников из Похвистнева Виктора и Людмилы Столоповых
Игорь Осинькин после первого контрольного матча на сборах против «Рубина»поделился мыслями о сборах.
Игорь Осинькин: В контрольных матчах не нужна победа «здесь и сейчас»
В регионе установилась сухая жаркая погода. В связи с этим возрастает риск природных пожаров.
В Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс
Не все коммуникации можно переложить таким способом, но всегда, когда это возможно, специалисты «РКС-Самара» выбирают именно бестраншейный метод.
Специалисты «РКС-Самара» переложили 2,5 км водопроводных и канализационных труб бестраншейным методом
Участниками соревнований станут юноши и девушки до 18 лет из 31 региона Российской Федерации.
В Тольятти стартует финал XI летней Спартакиады учащихся России по фехтованию
В грузовом автомобиле среди товаров народного потребления обнаружены психотропного вещества и прекурсоры в крупном размере.
Сотрудники Самарской таможни предотвратили контрабанду психотропных веществ и прекурсоров 
Представительница Самарской области Елизавета Тисленко завоевала серебряную медаль.
В Саранске прошло первенство России по велоспорту на шоссе в олимпийских видах
Арбитраж вынес новое решение по делу о берегоукреплении у Рождествено
Арбитраж вынес новое решение по делу о берегоукреплении у Рождествено
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 52.97
-0.39
EUR 55.89
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре иномарка насмерть сбила женщину с собакой

29 июня 2022 12:59
223
В Самаре иномарка насмерть сбила женщину с собакой

В Самаре полицейские установили обстоятельства аварии на пересечении Ново-Вокзальной и Карла Маркса. Иномарка сбила женщину с собакой, которые стояли на тротуаре. Момент аварии попал на камеру регистратора.

— 24 июня в 13:15 водитель 1958 года рождения на Renault Duster ехал по Ново-Вокзальной со стороны улицы Стара Загора в направлении Мирной. Напротив дома № 304 по проспекту Карла Маркса во время поворота налево он не выполнил требование ПДД и столкнулся с Mitsubishi Lancer, за рулем которого был 19-летний водитель, что ехал прямо. От удара Mitsubishi Lancer отбросило на тротуар, где он сбил женщину-пешехода 1978 года рождения. После автомобиль пробил ограждение, — сообщили 63.RU в ГУ МВД России по Самарской области.

Женщину госпитализировали в больницу «Семашко», но врачи были бессильны. Пострадавшая умерла. По словам близких погибшей, у нее остались две дочки.

Собака, с которой гуляла Валентина, получила серьезные травмы, но осталось жива. Сейчас ее пытаются спасти ветеринары. Курированием этого вопроса занялись неравнодушные очевидцы, пишет 63.ру.

Коллаж: ГУ МВД России по Самарской области

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Кировском районе Самары иномарка сбила женщину
29 июня 2022, 11:04
В Кировском районе Самары иномарка сбила женщину
28 июня на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек.  Происшествия
161
Два грузовика столкнулись в Самаре
28 июня 2022, 12:40
Два грузовика столкнулись в Самаре
С места происшествия бригадой скорой помощи в медицинское учреждение доставлен 44-летний пассажир. Происшествия
314
В Самаре за один день сбили двоих пешеходов
26 июня 2022, 13:52
В Самаре за один день сбили двоих пешеходов
Оба отделались легкими травмами. Происшествия
699
В центре внимания
Делегация Самарской области ознакомилась с белорусским сельскохозяйственным кооперативом «Агрокомбинат Снов»
29 июня 2022  12:44
Делегация Самарской области ознакомилась с белорусским сельскохозяйственным кооперативом «Агрокомбинат Снов»
146
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
29 июня 2022  10:57
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
175
В Самаре временно изменят маршрут двух автобусов
29 июня 2022  09:37
В Самаре временно изменят маршрут двух автобусов
184
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эти дни работает в Республике Беларусь в рамках рабочей поездки, возглавляя делегацию.
28 июня 2022  17:46
«У нас общая история и герои»: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси
1340
Связь истории и поколений: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси
28 июня 2022  13:24
Связь истории и поколений: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси
562
Весь список