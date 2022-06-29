В Самаре иномарка насмерть сбила женщину с собакой

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В Самаре полицейские установили обстоятельства аварии на пересечении Ново-Вокзальной и Карла Маркса. Иномарка сбила женщину с собакой, которые стояли на тротуаре. Момент аварии попал на камеру регистратора.

— 24 июня в 13:15 водитель 1958 года рождения на Renault Duster ехал по Ново-Вокзальной со стороны улицы Стара Загора в направлении Мирной. Напротив дома № 304 по проспекту Карла Маркса во время поворота налево он не выполнил требование ПДД и столкнулся с Mitsubishi Lancer, за рулем которого был 19-летний водитель, что ехал прямо. От удара Mitsubishi Lancer отбросило на тротуар, где он сбил женщину-пешехода 1978 года рождения. После автомобиль пробил ограждение, — сообщили 63.RU в ГУ МВД России по Самарской области.

Женщину госпитализировали в больницу «Семашко», но врачи были бессильны. Пострадавшая умерла. По словам близких погибшей, у нее остались две дочки.

Собака, с которой гуляла Валентина, получила серьезные травмы, но осталось жива. Сейчас ее пытаются спасти ветеринары. Курированием этого вопроса занялись неравнодушные очевидцы, пишет 63.ру.

Коллаж: ГУ МВД России по Самарской области