В Самаре и Тольятти за один день сбили двоих женщин

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14 января на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек, один - погиб.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 18:00 час. в Октябрьском районе Самары. 59-летняя женщина, управляя автомашиной Chevrolet Klan, двигалась по улице Ново-Садовой со стороны улицы Часовой в сторону проспекта Масленникова. В пути следования, при повороте налево в сторону улицы Скляренко, допустила наезд на женщину 1979 года рождения, пересекающую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходу оказана разовая медицинская помощь.

Аналогичное ДТП произошло в 13:20 час. в Центральном районе Тольятти. Мужчина 1968 года рождения, управляя автомобилем LADA Granta двигался по Лесопарковому шоссе со стороны улицы Комзина в сторону улицы. Спортивной. В пути следования возле дома №12 допустил наезд на женщину 1957 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.