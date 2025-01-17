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В Самаре хирурги удалили швейную иглу из грудной клетки 8-месячного ребенка

17 января 2025 12:54
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В Самаре хирурги удалили швейную иглу из грудной клетки 8-месячного ребенка

В Самаре произошел невероятный и опасный случай с маленьким ребенком. Родители обратились в больницу, потому что их дочка сильно капризничала. Как оказалось, в теле 8-месячной девочки находилась швейная игла. Малышке провели операцию, пишет Самара-КП. 
В травмпункт самарской областной больницы имени Середавина обратились родители восьмимесячной девочки. По их словам, ребенок сильно капризничал. Во время осмотра медики заметили, что девочка поджимала ножку, а ее ручка подвисала. Тогда врачи решили провести более тщательную диагностику.
Рентген ключицы и тазобедренного сустава показал невероятное – в грудной клетке малышки находилась швейная игла. Случай оказался непростым: возможно, в результате падения игла зашла через кожу снаружи, проткнув насквозь ребро. Из-за этого у ребенка были затрудненные движения левыми рукой и ногой.

Врачи решили срочно провести операцию. Хирурги успешно удалили инородное тело. Сейчас состояние девочки стабильное. Она чувствует себя хорошо и уже выписана домой.
Детский хирург областной клинической больницы Дмитрий Быков отметил: если бы игла оказалась на 2 сантиметра выше, она могла бы попасть в сердце. Тогда возникла бы непосредственная угроза для жизни ребенка. Врачи просят родителей следить за безопасностью детей и быть внимательными к любым изменениям в их поведении.

«Этот случай подчеркивает, насколько важно родителям быть внимательными к нашим детям. Малыши исследуют мир вокруг себя и могут столкнуться с различными ситуациями. Поэтому не оставляйте детей без присмотра, убирайте посторонние и опасные предметы. Иногда незаметная деталь может привести к серьезным последствиям», – сказала главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Самарской области Наталья Короткова.

 

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