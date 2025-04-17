В Самаре девочка упала в канализационный люк

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Прокуратура Куйбышевского района г. Самары проводит проверку по сообщению медицинского учреждения о поступлении ребёнка с травмой вследствие падения в открытый канализационный люк.

Проверкой установлено, что 14.04.2025 примерно в 20:50 9-летняя девочка гуляла около здания старого бассейна по ул. Фасадной, 1 Куйбышевского района г. Самары и, не заметив отсутствия люка, упала в открытую шахту подземных коммуникаций.

Родители вызвали скорую помощь, которая доставила ребенка в больницу, после оказания помощи госпитализация не потребовалась.

Прокуратура организовала проверку соблюдения ООО «Самарские коммунальные системы» законодательства, регулирующего сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, на контроль взят ход расследования уголовного дела, возбужденного органами следствия по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).