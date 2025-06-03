В Самаре 3 июня эвакуировали посетителей ТЦ на Московском шоссе

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По данным регионального МЧС, на кухне ресторана произошел хлопок.

Утром 3 июня в ведомство поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в торговом комплексе по адресу: 18-й км Московского шоссе, 23. Инцидент случился на кухне одного из ресторанов, где произошел хлопок газового баллона, вызвавший возгорание тандыра.



Площадь пожара составила 0,5 кв. м, однако для безопасности были оперативно эвакуированы около 300 посетителей, включая 30 детей. Ликвидировали пожар прибывшие специалисты - привлекались 21 сотрудник МЧС и 7 единиц специальной техники, пишет Сова.