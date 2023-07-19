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В Самаре 18-летний водитель сбил 82-летнего пешехода

19 июля 2023 13:15
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В Самаре 18-летний водитель сбил 82-летнего пешехода

18 июля на территории региона зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека. 

Одно из ДТП произошло в 10:35 час. в Кировском районе г. Самара.  18-летний водитель, находясь за рулем автомашины Chevrolet Niva, двигался по пр. Карла Маркса в направлении ул. Алма-Атинская. В пути следования напротив дома № 487 «А», совершил наезд на 82-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. С места происшествия пешеход госпитализирован.

Теги: ДТП

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