В Самаре 18-летний водитель сбил 82-летнего пешехода

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18 июля на территории региона зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека.

Одно из ДТП произошло в 10:35 час. в Кировском районе г. Самара. 18-летний водитель, находясь за рулем автомашины Chevrolet Niva, двигался по пр. Карла Маркса в направлении ул. Алма-Атинская. В пути следования напротив дома № 487 «А», совершил наезд на 82-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. С места происшествия пешеход госпитализирован.