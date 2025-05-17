Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти подросток на питбайке столкнулся с легковушкой
В Тольятти подросток на питбайке столкнулся с легковушкой
Первая шестидневная неделя в этом году ожидает россиян осенью
Первая шестидневная неделя в этом году ожидает россиян осенью
На улице Георгия Димитрова в Самаре временно изменится схема движения транспорта
На улице Георгия Димитрова в Самаре временно изменится схема движения транспорта
Развлекательная программа будет на матче «Крылья Советов» – «Спартак»
Развлекательная программа будет на матче «Крылья Советов» – «Спартак»
В Новокуйбышевске девочка на электросамокате сбила мужчину
В Новокуйбышевске девочка на электросамокате сбила мужчину
Песков заявил об отсутствии сроков следующего раунда переговоров с Украиной
Песков заявил об отсутствии сроков следующего раунда переговоров с Украиной
В Тольятти 71-летний водитель сбил девятилетнего ребенка на велосипеде
В Тольятти 71-летний водитель сбил девятилетнего ребенка на велосипеде
С 1 июля в Самарской области вырастут тарифы ЖКХ
С 1 июля в Самарской области вырастут тарифы ЖКХ
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.77
0.46
EUR 90.71
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает гостей на "День зоопарка"
Самарский театр драмы присоединится к Ночи музеев
17 мая посетители СОУНБ смогут принять участие во Всероссийской акции «Ночь музеев – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре 16-летний подросток на электросамокате врезался в столб

17 мая 2025 11:55
158
В Самаре 16-летний подросток на электросамокате врезался в столб

16 мая на территории Самарской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало восемь человек, из которых трое – несовершеннолетние. 

Одно из ДТП произошло в Советском районе Самары. В 17:50 16-летний юноша, управляя электросамокатом Kugoo Max Speed, двигался по тротуару со стороны улицы Карбышева в направлении улицы Советской армии. В пути следования, напротив дома №53 на улице Антонова-Овсеенко, не выбрал скорость, позволяющую контролировать движение средства индивидуальной мобильности, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на световую опору.  Подростку назначено стационарное лечение.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти подросток на питбайке столкнулся с легковушкой
17 мая 2025, 14:05
В Тольятти подросток на питбайке столкнулся с легковушкой
Пассажир мототехники - 15-летний юноша доставлен в медицинское учреждение. Происшествия
96
В Новокуйбышевске девочка на электросамокате сбила мужчину
17 мая 2025, 13:26
В Новокуйбышевске девочка на электросамокате сбила мужчину
Пешеход госпитализирован. Происшествия
111
В Тольятти 71-летний водитель сбил девятилетнего ребенка на велосипеде
17 мая 2025, 12:46
В Тольятти 71-летний водитель сбил девятилетнего ребенка на велосипеде
Ребенок доставлен в медицинское учреждение.   Происшествия
120
В центре внимания
На улице Георгия Димитрова в Самаре временно изменится схема движения транспорта
17 мая 2025  13:47
На улице Георгия Димитрова в Самаре временно изменится схема движения транспорта
133
Развлекательная программа будет на матче «Крылья Советов» – «Спартак»
17 мая 2025  13:36
Развлекательная программа будет на матче «Крылья Советов» – «Спартак»
143
В Самаре временно изменили схему движения троллейбусов №17
17 мая 2025  12:20
В Самаре временно изменили схему движения троллейбусов №17
146
Уже сегодня Самара присоединится к Всероссийской культурной акции «Ночь музеев»
17 мая 2025  11:01
Уже сегодня Самара присоединится к Всероссийской культурной акции «Ночь музеев»
183
В Жигулёвском государственном природном заповеднике открылся экологический парк «Натуралист»
16 мая 2025  13:59
В Жигулёвском государственном природном заповеднике открылся экологический парк «Натуралист»
429
Весь список