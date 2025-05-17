В Самаре 16-летний подросток на электросамокате врезался в столб

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16 мая на территории Самарской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало восемь человек, из которых трое – несовершеннолетние.

Одно из ДТП произошло в Советском районе Самары. В 17:50 16-летний юноша, управляя электросамокатом Kugoo Max Speed, двигался по тротуару со стороны улицы Карбышева в направлении улицы Советской армии. В пути следования, напротив дома №53 на улице Антонова-Овсеенко, не выбрал скорость, позволяющую контролировать движение средства индивидуальной мобильности, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на световую опору. Подростку назначено стационарное лечение.