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1 мая в пруду около села Кирилловка Ставропольского района утонул мужчина 1973 года рождения. Очевидцы на берегу видели, как он переплывал пруд и на обратном пути пропал с поверхности водоема.

На место происшествия для проведения подводных поисковых работ отправились спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти. Очевидцы указали створную линию, где видели пловца. Водолаз обнаружил тело мужчины и доставил до берега.

Спасатели призывают соблюдать правила поведения на воде и напоминают, что вода не прощает ошибок. Чтобы избежать беды, необходимо строго соблюдать ряд простых правил.

ПОМНИТЕ:

- начинать купаться рекомендуется в безветренную погоду при температуре воды 17-19ºС и температуре воздуха 20-25ºС. В воде следует находиться 10-15 минут, перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело водой;

- купаться можно только в разрешенных местах;

- нельзя нырять в незнакомых местах — на дне могут оказаться камни, коряги или металлические прутья ;

- дети должны купаться только в присутствии взрослых;

- не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина. Если вы все же запутались в водорослях, не делайте резких движений и рывков. Необходимо лечь на спину, стремясь спокойными движениями выплыть на берег.

- нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав свои силы- это опасно даже для умеющих хорошо плавать;

- запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- нельзя подавать крики ложной тревоги.

- если вы оказались в воде на сильном течении, не пытайся плыть навстречу течению. Нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу;

- если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы. Также можно произвести укалывание любым острым подручным предметом булавкой или заколкой

Умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде. Помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность и строго придерживаться правил поведения на воде, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО