В поселке Суходол Самарской области на пожаре погибла женщина

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Трагедия произошла сегодня ночью в Сергиевском районе. К несчастью, не удалось избежать жертв. Погибла 68-летняя женщина. Есть и пострадавший — 38-летний мужчина.

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательного отряда №40 в 00:40 в субботу, 24 мая.

По адресу вызова незамедлительно выехали специалисты ПСО №40 противопожарной службы Самарской области. Прибыв на улицу Привокзальную, они обнаружили объятый пламенем деревянный жилой дом. Огонь распространился на 30 квадратных метров — площадь всего здания.

На борьбу с пожаром были брошены 10 пожарных-спасателей, которые использовали три единицы техники. Как сообщает ГКУ СО «Центр по дела ГО, ПБ и ЧС», на тушение были поданы два ствола «Б», создано одно Звено ГДЗС.

Локализовать пожар удалось в 00:52, ликвидировать открытое горение — в 00:59 24 мая.

Причину трагедии еще предстоит выяснить, пишет Обоз-инфо.