В Омской области 38-летняя женщина подавилась и умерла на конкурсе поедания блинов

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Жительница Омской области участвовала в конкурсе по поеданию блинов, во время которого подавилась и умерла, рассказали корреспонденту РИА Новости источники в силовых структурах.

"Информация по инциденту подтверждается. Женщина активно участвовала в праздниках. Участвовала в конкурсе по поеданию блинов. По всей видимости, она подавилась", — пояснили корреспонденту РИА Новости источники.

Праздник, во время которого состоялся конкурс, проходил 25 февраля в санатории "Коммунальник". 38-летняя женщина умерла до приезда скорой помощи.

В областном УМВД информацию также подтвердили. Сейчас проводится проверка случившегося.

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