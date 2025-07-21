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В Омске новорожденного ребенка нашли в туалете отеля, младенца не спасли. В номере находилась 16-летняя девушка и 37-летний мужчина. Они заселились, но уже на следующее утро гость уехал, а школьница покинула гостиницу во второй половине дня, пишет «Газета.Ru».



Через 15 минут после ее выселения администратор зашла в номер и обнаружила в туалете пятна крови и простынь в раковине. В мусорном баке она нашла черный пакет с ребенком, спасти которого не удалось.



Эксперты выяснили, что ребенку нанесли травмы, возбуждено уголовное дело.





Фото: pxhere.com