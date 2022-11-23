В Омске 12-летняя школьница получила обширные ожоги после падения в яму с горячей водой

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту произошедшего в Омске инцидента с ребенком. Об этом сообщили 23 ноября в пресс-службе ведомства, пишут "Известия".

22 ноября 12-летняя школьница из Омска получила обширные ожоги первой степени после падения в яму с горячей водой. В настоящее время она находится в реанимации.

По версии следствия, в тот день произошел прорыв трубы теплотрассы рядом с жилым домом, в результате которого и образовался провал, заполненный кипятком. Из-за того что последствия аварии не были своевременно устранены, а опасный участок не был огражден, девочка и провалилась в яму.

После этого правоохранители возбудили уголовное дело о халатности в отношении неустановленных работников муниципального предприятия «Тепловая компания» по ч. 1 ст. 293 УК РФ.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области О.Е. Винникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщили в пресс-службе СКР.

Фото: Управление СК РФ по Омской области