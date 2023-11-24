В Новокуйбышевске столкнулись две машины, двое пострадавших

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22 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадало 3 человек.

Одно из ДТП произошло в Новокуйбышевске. На 85,18 км а/д « Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» в 08:00 час. 50-летний водитель, управляя автомобилем Geely MK, двигаясь со стороны Самары в направлении Чапаевска, нарушил требования п. 9.1 ПДД РФ, осуществил выезд на правую по ходу движения обочину, после чего потерял управление транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Lada Kalina, под управлением 35-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. С места ДТП госпитализирован водитель отечественного автомобиля, водителю иномарки после аварии медиками рекомендовано амбулаторное лечение.