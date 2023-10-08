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В Новокуйбышевске прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»

8 октября 2023 12:30
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В Новокуйбышевске прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»

Мероприятие проходило в целях исполнения постановлений должностных лиц органов внутренних дел и судей о назначении административных наказаний в виде штрафа, и направлено на повышение взыскаемости штрафов. В рейде приняли участие участковые уполномоченные полиции, полицейские патрульно-постовой службы, инспекторы исполнения административного наказания, судебные приставы.

В течение текущего года лицам, имеющим задолженность, направлялись уведомления об уплате административных штрафов, но не все граждане своевременно их оплатили. В рамках мероприятия проведены поквартирные обходы по злостным неплательщикам административных штрафов. Полицейские проверили 32 адреса, по которым зарегистрированы или проживают неплательщики.

Так, в отношении жителя Новокуйбышевска 1982 года рождения в июле был составлен протокол об административном нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ (потребление алкогольной продукции в местах, запрещенном Федеральным законом). Назначенный штраф мужчина в установленный законом срок не оплатил. В настоящее время назначенные штрафы за правонарушение исполнил. А местный житель 1976 года рождения, в отношении которого в июне был составлен такой же административный протокол, только при виде полицейских вспомнил о задолженности. После профилактического визита, мужчина оплатил штраф и предоставил квитанцию в территориальный отдел полиции. В рамках проведенных мероприятий полицейскими пресечено и задокументировано 18 административных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. Все постановления о наложении административного наказания в виде штрафа, по которым не осуществлен платеж, направлены в службу судебных приставов, где взыскание будет обращено на заработную плату или имущество должника и банковские счета.

«Штраф необходимо платить в любом случае, но у гражданина всегда есть выбор заплатить его вовремя и в первоначальном размере, либо ждать, когда в его дверь постучат сотрудники полиции и судебные приставы и оформят еще одно правонарушение – за неоплату», – отмечает инспектор по исполнению административного законодательства ОМВД России по городу Новокуйбышевску капитан полиции Олеся Доля.

Теги: Судебные приставы

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