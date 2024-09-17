В Москву на лечение отправили троих детей, пострадавших при нападении одноклассника в челябинской школе

193

Спецборт МЧС доставил в Москву на лечение троих детей, пострадавших при нападении одноклассника в челябинской школе. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба ведомства, пишут "Известия".

«Трое пострадавших детей будут проходить реабилитацию в одном из федеральных медицинских центров», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что борт самолета Ан-148 МЧС РФ оснащен медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. Во время полета пациентов сопровождали врачи.

Накануне в челябинской школе ученик с молотком напал на других учеников и педагогов. После нападения были госпитализированы четверо пострадавших — трое подростков 13 лет (две девочки и мальчик), а также преподаватель. Двоих детей в тот же день направили на операции.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования, а министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим.