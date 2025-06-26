В Ленобласти выкопали двух человек, погребенных заживо во время шаманского обряда

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Правоохранительные органы прервали шаманский обряд в Приозерском районе Ленинградской области и выкопали двух человек, погребенных заживо. Об этом 26 июня сообщил источник «Известий».

По словам собеседника, в обряде принимали участие около 15 человек, каждый из них заплатил «шаману» от 6 тыс. до 9 тыс. рублей. Уточняется, что во время мероприятия двух участников «обмотали тряпками и закопали в могилы».

По предварительной информации, они не пострадали. Отмечается, что двух организаторов обряда, мужчину и женщину, задержали. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 239 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», наказание по ней предусматривает до семи лет лишения свободы.

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