В Крыму ягуар напал на работника Парка львов "Тайган" 

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Прокуратура Крыма проводит проверку из-за нападения ягуара на работника Парка львов "Тайган" в Крыму, передает ТАСС.

"По поручению прокурора Крыма Олега Камшилова организована проверка исполнения требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан при предоставлении услуг в Парке львов "Тайган" в связи с получением травмы работником парка. По предварительной информации, сегодня, 30 мая 2022 года, мужчина, осуществляя трудовую деятельность в парке львов, самостоятельно приблизился к клетке с ягуаром, в результате чего получил рваные раны правого предплечья", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что работник был госпитализирован в республиканское учреждение здравоохранения, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Прокуратура установит обстоятельства произошедшего, оценит, соблюдались ли требования трудового законодательства.

В ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю журналистам уточнили, что пострадавшему работники в настоящее время оказывается неотложная медицинская помощь. Ведомство также организовало проверку по факту произошедшего.

Фото: pixabay