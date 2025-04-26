В Красноярском районе легковой автомобиль врезался в железное ограждение и опрокинулся в кювет

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26 апреля в Красноярском районе на кольцевой развязке поселка Светлое поле произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля допустил съезд транспортного средства с дорожного полотна, врезался в железное ограждение с последующим опрокидыванием автомобиля в кювет.

В результате аварии пассажир погиб, а водитель был госпитализирован.

Кузов аварийного автомобиля был значительно деформирован.

Требовалась помощь спасателей по деблокированию погибшего.

Для проведения спасательных работ на место происшествия были отправлены спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области.

Спасатели, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, деблокировали погибшего.

Фото: Поисково-спасательная служба Самарской области