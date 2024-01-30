В Красноярском районе водитель КАМАЗа врезался в две машины

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29 января на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

В Красноярском районе сотрудниками Госавтоинспекции привлечены к ответственности участники дорожно-транспортного происшествия: на 4,8 км а/д «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» в 18:40 час. 60-летний житель Пестравского района, управляя автомобилем КамАЗ, двигался со стороны Самары в сторону Волгограда. В пути следования, нарушил требования дорожной разметки 1.1 и дорожного знака 5.15.4 и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с а/м VOLVO VNL64T, под управлением жителя Самары 1975 года рождения и большегрузом VOLVO FM, под управлением 57-летнего жителя республики Татарстан. С места ДТП госпитализирован водитель а/м КамАЗ.