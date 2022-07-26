В Красноярском районе поймали рыбака-браконьера

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Во время проведения профилактических мероприятий на территории Красноярского района участковые уполномоченные полиции пресекли незаконную добычу водных биоресурсов.

Полицейские задержали мужчину, который, используя запрещенное орудие - сеть, осуществил незаконный вылов судака, плотвы и леща в количестве 11 экземпляров. В соответствии с законодательством, полицейскими установлено, что общая сумма ущерба, причиненная водным биологическим ресурсам, составила порядка 38 000 рублей.

В ходе опроса ранее несудимый житель села Чубовка Кинельского района, 1960 года рождения вину в совершении противоправного деяния признал в полном объеме. Должностным лицом Росрыболовства дано заключение о нецелесообразности возвращения рыб в естественную среду обитания. Водные биоресурсы переданы на ответственное хранение в организацию, имеющую холодильное оборудование.

Группой дознания Отдела МВД России по Красноярскому району в отношении жителя областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б,в» ч.1 ст.256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Одним из принципов, на котором основывается законодательство о рыболовстве, является приоритет сохранения водных биоресурсов и их рационального использования. Незаконная добыча ведет к серьезному нарушению экологического баланса отдельно взятого водоема или же региона в целом.