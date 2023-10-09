В Красноярском районе на 20,5 км автодороги Курумоч - Новый Буян не смогли разъехаться две иномарки

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В Красноярском районе на 20,5 км автодороги Курумоч - Новый Буян женщина-водитель, управляя автомобилем Hyundai Creta допустила выезд на полосу встречного движения, не уступила дорогу и создала помеху в движении автомобилю Suzuki, который двигался в попутном направлении, совершая маневр обгона.

После чего Suzuki съехал в кювет и опрокинулся. После аварии мужчина-водитель самостоятельно обратился в лечебное учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО