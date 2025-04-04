В Кинельском районе тушили возгорания сухой травы на площади 1500 кв. метров

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3 апреля огнеборцы пожарно-спасательного отряда выезжали на тушение сухой травы на территории Кинельского района четыре раза. Общая площадь горения составила 1500 квадратных метров.

Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» напоминает, что сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички.

Оказавшись в зоне природного пожара, следует сообщить об этом по телефону «101» или «112».

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"