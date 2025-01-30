В ДТП в Самарской области 2 человека погибли, еще 5 пострадали

100

В Самарской области при столкновении микроавтобуса и большегруза два человека погибли, еще пятеро пострадали. Об этом сообщили в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла в Шигонском районе.

"По нашим данным погибли 2 человека и 5 пострадали. Нами проведены аварийно-спасательные работы: отключение АКБ. Оказывалось содействие сотрудникам Госавтоинспекции и медработникам", — сказано в сообщении ведомства.

О характере и степени тяжести травм пострадавших не уточняется, пишет Смотрим.