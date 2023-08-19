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В ДТП в Исаклинском районе пострадали водитель и два ребенка

19 августа 2023 11:28
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В ДТП в Исаклинском районе пострадали водитель и два ребенка

18 августа на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 10 человек.

Одно из ДТП произошло в Исаклинском районе на автодороге М-5 «Урал». В 03:12 водитель 1973 г.р., управляя автомобилем KIA SEED, при движение со стороны г. Самары, в направлении г. Уфа, разговаривая по мобильному телефону, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении по своей полосе движения автомобилем ВАЗ-211540, под управлением водителя 1972 г.р.  С места ДТП госпитализированы водитель отечественного автомобиля и два его несовершеннолетних пассажира – мальчики 2014 и 2011гг.р.

Теги: ДТП

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