В Большеглушицком районе столкнулись две иномарки, погиб один из водителей и женщина-пассажир

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На место ДТП на 68 км а/д А-300 выехал врио заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Михаил Лепский.

По предварительным данным сотрудников полиции, работающих на месте ДТП, погибло два взрослых человека.

Автомобиль Chevrolet Aveo при движении в сторону Самары, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Logan.

Погибли водитель-мужчина Chevrolet Aveo и женщина-пассажир Renault Logan.

В настоящее время на месте аварии продолжают устанавливать обстоятельства сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Водитель Renault Logan госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО