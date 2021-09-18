В Богатовском районе машина перевернулась в кювет

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17 сентября на территории региона зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими.

Так, в Богатовском районе из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 14:30 час. 41-летний водитель, управляя автомобилем «Lada Granta», на 31,150 км автодороги Самара-Оренбург-Утевка- Максимовка-Богатое-Самара- Оренбург не выбрал безопасную скорость движения и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП в больницу госпитализирована женщина – пассажир 1941 года рождения. От прохождения медицинского освидетельствования на опьянение водитель - житель Самары, отказался.