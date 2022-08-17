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В Анапе благодаря дрону на Центральном пляже спасли тонущего мужчину. Об этом в телеграм-канале сообщила мэрия города, передает Лайф.

Всё произошло днём 15 августа, когда отдыхающий оказался далеко за пределами разрешённой зоны купания. Система мониторинга заметила пловца, подававшего сигналы о помощи. Дежурный оперативно направил к тонущему беспилотник, который сбросил мужчине спасжилет и остался в воздухе, став ориентиром для подоспевшей на катере службы спасения.

"Пострадавшему вовремя оказали всю необходимую помощь, на данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает. Причиной для экстренной ситуации стали судороги конечностей", — уточнили в мэрии.

В Анапе с 2021 года работает проект "Анаспас" с современными вышками и беспилотниками. В прошлом сезоне также с помощью дрона удалось спасти тонущего человека.

Фото: Пресс-служба администрации города-курорта Анапы