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Угнанный в Сызрани автомобиль полицейские разыскали в Ульяновской области

3 февраля 2023 09:37
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Угнанный в Сызрани автомобиль полицейские разыскали в Ульяновской области

В начале января текущего года в дежурную часть отдела полиции поступило заявление от жительницы многоквартирного дома по улице Звездной о том, что неизвестный злоумышленник похитил автомашину «ВАЗ 2114» 2007 года выпуска, припаркованную недалеко от дома. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию и разместила посты с просьбой оказать содействие в розыске автомобиля в социальных сетях.

Оперативный дежурный довел до личного состава отдела полиции ориентировку на розыск похищенного и направил следственно-оперативную группу по указанному в сообщении адресу. Сотрудники полиции изъяли документы на автомобиль, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего.

В ходе оперативно - разыскных мероприятий угнанный автомобиль  обнаружен сотрудниками уголовного розыска в одном из населенных пунктов Ульяновской области. При отработке лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за аналогичные преступления, оперативники установили подозреваемого – ранее неоднократно судимого за кражи и угон  автомобилей жителя Ульяновской области 1992 года рождения, задержали и  доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.  В ходе опроса задержанный свою вину признал и пояснил полицейским, что в городе Сызрань находился проездом, а автомобиль решил похитить для того, чтобы добраться до дома.

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовноге дело. Похищенное имущество возвращено законной владелице. Расследование продолжается.

«Огромное спасибо ребятам! Оперативно сработали, быстро отыскали машину, практически в течении 5 дней! Злоумышленник задержан. Он понесет ответственность. Всем большое спасибо!» - указала в видеообращении жительница г. Сызрань.

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