Тольяттинец лишился ноги, работая на кирпичном прессе

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В Тольятти по факту получения мужчиной 1991 года рождения производственной травмы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

По версии следствия, в июле 2021 года при выполнении работ на прессе по изготовлению кирпичей, расположенном в ангарном помещении на территории организации, рабочий получил травму ноги, после чего был госпитализирован в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Потерпевшему был поставлен диагноз «травматический отрыв голени».

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.