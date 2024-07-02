Тольятти - в десятке экономных направлений для отдыха в июле

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Июль - начало "горячего" сезона на многих курортах. А ведь всем известно, что чем больше спрос, тем выше цена. Однако, оказалось, что даже в сезон можно отдыхать "в экономном режиме". Если знать, где именно.



Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил направления для отдыха в мае 2024 года, где на проживание придется потратить меньше всего. На первом месте Николаевка в Крыму, где средняя стоимость ночи - 2192 р. На втором месте тоже крымский курорт Черноморское, на третьем - Тольятти (2336 р. и 2503 р. соответственно).



Десять самых популярных направлений для экономного отдыха в июле:



1. Николаевка, Крым ―2192 р. / 11 ночей*

2. Черноморское, Крым ―2336 р. / 10 ночей

3. Тольятти, Самарская область ― 2503 р. /3 ночи

4. Дедеркой, Краснодарский край ― 2579 р. /7 ночей

5. Чебоксары, Чувашия ― 2605 р. / 3 ночи

6. Горячий Ключ, Краснодарский край ― 2651 р. /3 ночи

7. Сенной, Краснодарский край ― 2669 р. /9 ночей

8. Керчь, Крым ―2803 р. / 6 ночей

9. Курортное, Крым ―2853 р. / 5 ночей

10. Саки, Крым ―2860р. / 9 ночей



*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки