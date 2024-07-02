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Тольятти - в десятке экономных направлений для отдыха в июле

2 июля 2024 09:37
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Тольятти - в десятке экономных направлений для отдыха в июле

Июль - начало "горячего" сезона на многих курортах. А ведь всем известно, что чем больше спрос, тем выше цена.  Однако, оказалось, что даже в сезон можно отдыхать "в экономном режиме". Если знать, где именно.

 Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил  направления  для отдыха в мае 2024 года, где на проживание придется потратить меньше всего. На первом месте  Николаевка в Крыму, где средняя стоимость ночи - 2192 р. На втором месте тоже крымский курорт Черноморское,    на третьем - Тольятти (2336 р.  и 2503 р.  соответственно).  

 Десять самых популярных направлений для экономного отдыха в июле:

1. Николаевка, Крым ―2192 р. / 11 ночей*
2. Черноморское, Крым ―2336 р. / 10  ночей
3. Тольятти, Самарская область ― 2503 р. /3 ночи
4. Дедеркой, Краснодарский край ― 2579 р. /7 ночей
5. Чебоксары, Чувашия ― 2605 р. / 3 ночи
6. Горячий Ключ, Краснодарский край ― 2651 р. /3 ночи
7. Сенной, Краснодарский край ― 2669 р. /9 ночей
8. Керчь, Крым ―2803 р. / 6 ночей
9. Курортное, Крым ―2853 р. / 5 ночей
10. Саки, Крым ―2860р. / 9 ночей
 
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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