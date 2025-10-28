Сызранские транспортные полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал – 2025»

69

С 13 по 22 октября 2025 года проходил II этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025».

Мероприятие направлено на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства. Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте на территории оперативного обслуживания железнодорожных вокзалов ст. Сызрань-1, ст. Сызрань-город, ст. Октябрьск и ст. Кузнецк во взаимодействии с различными подразделениями провели совместные рейды.

В период проведения мероприятия сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте составлено 4 протокола об административных правонарушениях по статье 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

В отношении 4 иностранных граждан составлены административные материалы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей и выдворение за пределы России.

Проведение подобных оперативно-профилактических мероприятий позволяет поддерживать правопорядок в сфере незаконной миграции и обеспечивать безопасность на объектах транспортной инфраструктуры.