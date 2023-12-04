Судебные приставы восстановили права жильцов многоквартирного дома в Тольятти

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Судебные приставы Комсомольского района г. Тольятти обязали семейную пару демонтировать металлическую перегородку на лестничной площадке, которая перекрывала доступ жильцам к индивидуальным приборам учета электроэнергии.

Жильцы, проживающие на этаже, были возмущены самовольством соседей и подали на них в суд. Изучив материалы дела, служители Фемиды удовлетворили требование истцов и обязали семейную пару демонтировать межквартирную металлическую перегородку на лестничной площадке, перекрывающей доступ к счетчикам.

Исполнительные производства возбудили в отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти. Должников предупредили, что если срок для добровольного исполнения решения суда будет проигнорирован, то неизбежным окажется применение в отношении них мер принудительного характера. Хозяева не придали внимания словам судебного пристава. После истечения срока для исполнения, сотрудник Службы вынес в отношении каждого из супругов постановление о взыскании исполнительского сбора. Их также ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации. Однако и после этого хозяева перегородку не демонтировали.

Приступили супруги к исполнению решения суда только после того, как судебный пристав-исполнитель вынес в отношении должников постановление о запрете на регистрационные действия в отношении их недвижимого имущества.

Узнав об ограничении, супруги поспешили демонтировать металлическую перегородку на лестничной клетке. Доступ жильцов к приборам учета электроэнергии восстановлен.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.