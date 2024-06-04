Судебные приставы убедили тольяттинку освободить квартиру от уличного мусора

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Жительница г. Тольятти освободила квартиру от бытового мусора и грязных вещей после привлечения к административной ответственности.

Хозяйка квартиры заполнила свои комнаты грязными вещами и бытовым мусором, которые приносила домой из уличных контейнеров. Неприятный едкий запах, распространение тараканов и мышей приносили соседям неудобства. Жильцы были вынуждены обратиться в суд. Служители Фемиды удовлетворил их требования и обязал хозяйку квартиры привести жилое помещение в надлежащее состояние. В отделении судебных приставов Автозаводского района №1 г. Тольятти было возбуждено исполнительное производство.

Должница зная, что теперь исполнение решения суда будут контролировать судебные приставы, категорически препятствовала мирному разрешению ситуации. Тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, а также установил новый срок для исполнения.

Исполнять требование должница по-прежнему не собиралась. Сотрудник Службы составил в отношении собственницы квартиры протокол по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

Штрафная санкция заставила женщину избавиться от накопившегося мусора. Квартиру от захламления освободили. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.