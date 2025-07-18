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Суд в Самаре приговорил к четырем годам лишения свободы экс-министра

18 июля 2025 22:10
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Суд в Самаре приговорил к четырем годам лишения свободы экс-министра

Ленинским районным судом Николай Плаксин признан виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Бывшему министру строительства Самарской области придется отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, пишет Обоз-инфо.

Кроме того, суд на два года лишил его права занимать в государственных, муниципальных органах власти должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Напомним, министра Плаксина задержали, а затем арестовали в конце апреля 2023 года. Он обвинялся в том, что дал подчиненным сотрудникам незаконное указание на выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию двух объектов капитального строительства. Оба объекта, как выяснилось, не отвечали требованиям безопасности, что создавало угрозу для местных жителей.

Речь идет строительстве в рамках национального проекта «Культура» в поселках Тимашево Кинель-Черкасского района и Глушицкий Большечерниговского района культурно-досуговых центров. Общая стоимость контрактов составила более 219 млн рублей. Работы вело ООО «ТЕТ А ТЕТ «М». К установленной контрактами дате в декабре 2021 года работы не были завершены.

Криминальная история с этими домами культуры началась еще весной 2022 года с задержания главы областной ГИСН Владимира Захарина. Дело министра строительства, по сути, выросло из дела Захарина.
С момента задержания Николая Плаксина срок его ареста несколько раз продлевался судами, но в начале 2024 года он был выпущен под домашний арест.

Как сообщает прокуратура Самарской области, в суде доказано, что действия Николая Плаксина привели к ущербу более 2,6 млн рублей. В сумму ущерба включены и расходы муниципалитетов на содержание пустующих объектов, и стоимость невыполненных строительно-монтажных работ.

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