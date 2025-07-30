Столкновение машин в Нефтегорском районе: двое погибли, двое пострадали

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Сегодня, 30 августа, в 06:41 на 97 километре трассы М-5, подъезд к Оренбург, произошло ДТП.



Уже на месте было установлено, что произошло лобовое столкновение двух транспортных средств: Газель и Lada Vesta.

К сожалению, в результате автоаварии погибли 2 человека и 2 пострадали. Пожарные-спасатели в ходе проведения аварийно-спасательных работ отключили системы электропитания транспортных средств, произвели деблокировку и перемещение пострадавших в карету скорой медицинской помощи.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"