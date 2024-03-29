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Он прыгнул с берега на льдину. Льдина отошла от берега на 30 метров и стала дрейфовать вниз по течению.
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Спасатели на Волге около Ленинградского спуска сняли с дрейфующей льдины молодого человека

29 марта 2024 23:07
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Он прыгнул с берега на льдину. Льдина отошла от берега на 30 метров и стала дрейфовать вниз по течению.

29 марта спасатели Поисково-спасательного подразделения «Центральная» на Волге около Ленинградского спуска сняли с дрейфующей льдины 19-летнего самарца.

Он прыгнул с берега на льдину. Льдина отошла от берега на 30 метров и стала дрейфовать вниз по течению. Промокшие ноги молодого человека начали замерзать.

Для оказания помощи от спасательной станции «Центральная» вышло судно на воздушной подушке «Нептун». Через 8 минут молодого человека сняли с дрейфующей льдины и доставили на спасательную станцию. Медицинская помощь не потребовалась.

 

Фото:   ПСС СО

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