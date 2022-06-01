Спасатели работали на месте смертельного ДТП на трассе М-5 в Красноярском районе

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1 июня спасатели ПСС СО проводили спасательные работы в Красноярском районе на 1050 километре трассы М-5.

Вызов поступил в 15.11. В попутном направлении столкнулись два легковых автомобиля, фура и грузовая Газель.

В аварии погиб водитель малотоннажного грузовика. Его автомобиль двигался за фурой.

"В результате экстренного торможения фуры Газель столкнулась с полуприцепом . Кабина малотоннажного грузовика с водительской стороны оказалась разбита об полуприцеп. Для деблокирования тела водителя Газели требовалась помощь спасателей. Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели разобрали кабину Газели. В 17.41 работы по деблокированию пострадавшего были окончены. Спасательные работы проводились совместно с сотрудниками МЧС и МВД", - сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО