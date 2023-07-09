Сотрудники банка из Тольятти предотвратили хищение трех миллионов рублей у двух местных жительниц

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Полицейские и общественники вручили банковским служащим благодарственные письма в рамках акции «Им благодарна полиция».

В июне текущего года на телефон 86-летней жительницы из Тольятти поступил звонок от неизвестных, которые сообщили женщине, что она может выгодно приобрести дорогостоящую мебель. «Только сегодня и всего за 1,3 млн. рублей», - убеждали пенсионерку незнакомцы и дали четкие инструкции, как снять деньги со счета и перевести им, чтобы «не потерять уникальный шанс».

Введенная в заблуждение настойчивыми собеседниками доверчивая женщина сразу же пошла в ближайший банк и, действуя по инструкции, попыталась снять все деньги со своего счета, чтобы перечислить «продавцам мебели». Сотрудница финансовой организации – Ксения Георгиевна стала расспрашивать женщину, для чего ей срочно нужна такая сумма и, услышав ответ, сразу же поняла, что местную жительницу хотят обмануть мошенники. Ксения Георгиевна, согласно алгоритму, разработанному совместно с сотрудниками полиции для реагирования в подобных ситуациях, сославшись на то, что уже 18.00 часов, и такую сумму денег надо заказывать заранее, попросила женщину прийти на следующий день. Когда пенсионерка пришла снова, сотрудник банка поставила в известность оперуполномоченного уголовного розыска полиции. Прибывшие на место полицейские разъяснили доверчивой пенсионерке, что та чуть не стала жертвой обмана.

По аналогичной схеме мошенники действовали еще в одном случае. Как рассказала сотрудница банка Екатерина Владимировна, 56-летняя местная жительница хотела получить потребительский кредит, после стандартного вопроса от оператора, на какие цели потребовались 1,7 млн рублей, клиентка банка сообщила, что хочет купить дачу. По ее взволнованному поведению Екатерина Владимировна предположила, что местная жительница стала жертвой мошенников. Прибывший сотрудник уголовного розыска совместно с руководителем офиса Сергеем Федоровым успокоили женщину и выяснили у нее, что ей позвонили с московского номера и сообщили, что на ее имя по генеральной доверенности пытаются оформить кредит, что нужно самой взять займ в ближайшем отделении банка и перевести денежные средства на «безопасный» счет.

Так, благодаря активной гражданской позиции и грамотным действиям сотрудников банка удалось предотвратить хищение крупной денежной суммы у двух местных жительниц.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправным деяниям.

Полицейские и представитель Общественного совета при территориальном ОВД Антон Просянкин поблагодарили девушек за внимательное отношение, активную гражданскую позицию и вручили Ксении Георгиевне и Екатерине Владимировне благодарственные письма.

«В случае, если вам звонят из банка и убеждают сохранить свои сбережения от мошенников, знайте, тот, кто звонит вам – и есть мошенник, немедленно прервите разговор и сообщите об этом в финансово-кредитное учреждение и в полицию. Обратиться нужно в ближайший отдел полиции или по телефону 102», – отметил представитель Общественного совета при УМВД России по г. Тольятти Антон Просянкин.