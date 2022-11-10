Смертельное ДТП на трассе М-5 в Сызранском районе: лобовое столкновение двух легковых автомобилей

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Вечером 10 ноября в Сызранском районе на 902 км трассы М-5 произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

В результате столкновения погибла женщина на пассажирском сидении в одном из автомобилей.

Для деблокирования тела женщины на место ДТП выезжали спасатели ПСО Сызрани.

С помощью гидроинструмента тело извлекли из салона автомобиля и передали сотрудникам полиции.

Все работы проводились совместно с сотрудниками полиции, скорой медицинской помощи и МЧС, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО