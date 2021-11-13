Смертельное ЧП в Самаре: в котлован глубиной пять метров упал мужчина

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12 ноября на строительной площадке в Южном городе в котлован глубиной пять метров упал мужчина. От полученных травм он погиб. Требовалась помощь спасателей для извлечения погибшего из труднодоступного места. В 16.04 к месту происшествия были направлены спасатели ПСО Самарской области.

При проведении работ спасатели использовали альпинистское снаряжение. После осмотра места происшествия сотрудниками полиции погибшего подняли на поверхность. В 19.04 спасательные работы были окончены, сообщает ПСС по Самарской области