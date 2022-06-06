Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства исчезновения жительницы села Домашка и ее несовершеннолетнего сына

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Следственным отделом Кинеля по факту исчезновения жительницы села Домашка 1972 года рождения и ее несовершеннолетнего сына 2013 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

5 июня в органы полиции обратился 50-летний местный житель с заявлением об исчезновении его супруги и ребенка, страдающего тяжёлым заболеванием.

"По данному факту сотрудниками следственного управления незамедлительно было возбуждено уголовное дело. По сведениям очевидцев, женщина с ребенком были замечены в районе близлежащего водоема. В целях установления местонахождения пропавших следователями и криминалистами организовано проведение поисковых работ, обследована акватория реки, к поиску так же привлечены добровольцы ДПСО «ЛизаАлерт». В настоящее время поисковые мероприятия продолжаются, организованы поисковые группы, которые движутся по разным сторонам берега реки, запланирован повторный осмотр акватории с участием водолазов", сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Следователями и криминалистами следственного управления проведен осмотр места жительства пропавших, допрошены соседи, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: СУ СКР СО