Семеро пострадавших: в селе Большая Глушица произошло ДТП

6 августа вечером в селе Большая Глушица произошло ДТП.
К месту происшествия было направлено отделение пожарно-спасательной части № 132, а также сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.
На месте аварии было установлено, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей: LADA Largus и УАЗ.
В результате происшествия, к сожалению, пострадали 7 человек.
Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторных батарей и стабилизацию транспортных средств.