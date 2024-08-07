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Семеро пострадавших: в селе Большая Глушица произошло ДТП

7 августа 2024 13:11
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Семеро пострадавших: в селе Большая Глушица произошло ДТП

6 августа вечером в селе Большая Глушица произошло ДТП.
К месту происшествия было направлено отделение пожарно-спасательной части № 132, а также сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.
На месте аварии было установлено, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей: LADA Largus и УАЗ.
В результате происшествия, к сожалению, пострадали 7 человек.
Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторных батарей и стабилизацию транспортных средств.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

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