Самарцев напугал ночной хлопок в жилом доме

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В Самаре местные жители поделились кадрами обрушения части стен и краски в подъезде жилого дома на улице Губанова. По словам очевидцев, поздней ночью они услышали хлопок.

Согласно официальным данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, в понедельник, 23 июня, в 02:09 поступило сообщение о пожаре. На улице Губанова, 4, произошло возгорание в мусоропроводе. Площадь пожара составила 6 квадратных метров, пишет Самара-КП.

Возгорание ликвидировали в 02:40. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. К работам привлекались 22 специалиста и 6 единиц техники. Причины пожара пока неизвестны.