Самарской области 26 января зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими

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26 января на территории Самарской области в трех ДТП пострадали 4 человека. У участников ДТП признаков опьянения не обнаружено. Также сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 579 нарушений ПДД РФ, в том числе за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения – 11, за нарушение требований к перевозке детей – 11. Задержано 5 водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Одно из ДТП произошло в Самаре в 11.30 водитель 1978 г.р., управляя автомобилем Nissan Almera, следуя по дворовому проезду, напротив д. 1 по пр. Ленина, допустил наезд на женщину - пешехода 1947 г.р., которая двигалась по жилой зоне. В результате ДТП женщина обратилась в лечебное учреждение.

В Октябрьске в 12:30 водитель 2000 г.р., управляя автомобилем ВАЗ 21124, двигаясь в условиях снегопада в районе дома № 2 по ул. Мира не выбрал скорость, обеспечивающую водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Ford Focus, под управлением водителя 1965 г.р., который двигался во встречном направлении. В результате ДТП женщине – пассажирке автомобиля ВАЗ 21124, 1949 г.р., назначено амбулаторное лечение.

В Сызранском районе в 12:40 1966 г.р., управляя автомобилем Lada Kalina, двигаясь в условиях снегопада по а/д «Урал-Сызрань 1» со стороны г. Сызрань в направлении а/д М-5 «Урал», на 12 км + 350 м при совершении маневра обгона не убедился в его безопасности, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Honda Civic, под управлением водителя 1993 г.р., который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водители обоих машин госпитализированны.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области.

Указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.

Госавтоинспекция рекомендуют выбирать безопасный режим движения, отказаться от совершения резких маневров, так как это может привести к потере контроля над автомобилем на дороге. Водителям также важно проверять техническое состояние автомобиля, в первую очередь тормозную систему, рулевое управление, осветительные приборы и состояние протектора шин.

Фото ГУ МВД Самарской области