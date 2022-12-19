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Самарское ГИБДД не рекомендует водителям сегодня пользоваться личными автомобилями

19 декабря 2022 11:51
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Самарское ГИБДД не рекомендует водителям сегодня пользоваться личными автомобилями

Автомобилистам следует помнить, что тормозной путь в несколько раз увеличивается при движении по заснеженной, а тем более обледенелой дороге, поэтому крайне важно быть предельно внимательными и осторожными.
Особое внимание следует обратить на соблюдение скоростного режима, дистанцию, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких маневров.
Заранее снижайте скорость при приближении к пешеходному переходу.
В экстренной ситуации следует воспользоваться телефонным номером 112, звонок на который можно осуществлять даже при отрицательном балансе и отсутствии сим-карты в телефоне.
В сложных погодных условиях сотрудники ГИБДД ориентированы на оказание помощи всем, кто оказался в непростой ситуации, к ним также можно обратиться за помощью на дороге.
Пешеходам крайне важно переходить проезжую часть в установленных местах и только на разрешающий сигнал светофора, не торопиться и быть внимательными. Также, при переходе дороги, следует исключить факты разговоров по телефону и использование наушников. При движении в темное время суток использовать световозвращающие элементы.
Также, Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения быть предусмотрительными, пешеходам не забывать, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, особенно в условиях гололеда, а водителям выдерживать увеличенную дистанцию и безопасную скорость.
Госавтоинспекция Самарской области рассчитывает на Вашу сознательность!

Теги: БДД В центре внимания

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