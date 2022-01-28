Самарский блогер Котов рассказал о самочувствии после избиения в Египте

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Блогер Арсений Котов, которого избили в Египте, вернулся в Россию 28 января и рассказал о своем состоянии, передают "Известия".

По словам россиянина, он находится в травмпункте города Долгопрудный, куда его привезли из аэропорта Шереметьево. Как рассказал блогер, он собирался лететь в Самару из Шереметьево, но билетов не оказалось.

«И я решил, что пока время есть, я пойду в перевязочную. Мне там рекомендовали срочно «скорую» вызвать. Они сами вызвали. И меня привезли в Долгопрудный», — пояснил он в беседе с МИЦ «Известия».

В травмпункте блогеру сделали КТ, проблем не обнаружили. Завтра Котов направится в Самару.

«Но в целом самочувствие как после сотрясения мозга. Голова кружится, слабость», — продолжил мужчина.

Конфликт в Каире начался в районе, куда туристы обычно не ходят.

«Там вообще ни в какое время нельзя появляться. Я был в середине дня. И в середине дня мужик набросился, он за фотоаппарат начал хвататься и кулаками размахивать. В итоге он меня ударил, я упал. При этом я взял булыжник и его по лицу ударил. Он упал, я его начал добивать, и потом трое подбежали и вот исход боя очевиден», — пояснил пострадавший.

Котов отметил, что в районе, куда он зашел, красивые пейзажи и вид на город, поэтому он начал фотографировать. Ранее в Сети он видел много видео и фотографий именно этих мест.

После того как россиянину удалось убежать, он позвонил другу, у которого гостил. Тот вызвал полицию и сам приехал помочь блогеру.

Оказалось, что нападавшие украли у блогера паспорт, в котором было немного денег. Но первым в полицию попал тот, кто и начал конфликт, добавил мужчина.

Вечером 26 января Котов был задержан полицейскими Каира. Сотрудники российского посольства отправились в участок, чтобы разобраться в произошедшем и добиться освобождения блогера.

Фото: РЕН ТВ/"Известия"