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Самарские туристы на жаре застряли под Саратовом на 8 часов

11 июля 2022 09:48
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Самарские туристы на жаре застряли под Саратовом на 8 часов

Выехавшие в субботу, 9 июля, из Самары на отдых к Черноморскому побережью туристы застряли под Саратовом. 

Путешественники выехали на юг России в 03:15 из Самары на большом туристическом автобусе. Казалось бы, счастливые люди, собирающиеся на отдых. Однако все обернулось нелегким испытанием для пассажиров – на пути автобус сломался. Жительница 63 региона обратилась в социальных сетях за помощью.  

По словам очевидцев, первая остановка была в Тольятти на речном вокзале. Еще тогда туристы заметили, как водитель осмотрел мотор и сказал «нет, мы не доедем». Но автобус двинулся дальше.

Следующая вынужденная остановка произошла в 8 утра в Хвалынске Саратовской области. Водитель не объявил о наличии каких-либо проблем. Пассажиры приняли это за обычную временную остановку. Шли часы, а автобус так и не сдвинулся с места. 

По словам очевидцев, на их вопросы никто не отвечал: ни сопровождающие, ни водитель. Люди начали звонить в тольяттинскую туристическую фирму, которая и обеспечила поездку, но те лишь скидывали вину на транспортную компанию. Найти крайних в этой ситуации не удалось.

«Это ужасный отпуск. Можно было по-человечески решить этот вопрос, хотя бы принести нам холодной воды», — прокомментировала ситуацию пассажир автобуса Татьяна Левкина.

Восемь часов пассажиры сидели в автобусе под палящим солнцем. Всего в группе должно было находиться 52 человека, включая детей и пожилых людей. 

«Это было невыносимо. Со мной мой сын, шестилетний ребенок. Мы все грязные, пыльные и потные. Даже нет возможности переодеться», — рассказывает пассажир автобуса Регина Захарова. 

Помощь пришла только через полчаса после звонка в службу спасения. Подоспел автобус из Тольятти и довез туристов до Саратова, где они пересели в другой транспорт. Увы, условия в нем оказались хуже: он на десять мест меньше, а кондиционер и вовсе не работает. В настоящий момент их путешествие продолжается.

«Мы должны были явиться в место назначения в 8:30, а сейчас 14:21, а мы все еще в пробке, которая не заканчивается. Эту часть дороги планировалось преодолеть ранним утром, но в связи с задержкой рейса по халатности перевозчика мы вынуждены страдать без кондиционеров в духоте», — объяснила ситуацию Регина Захарова.

Пассажиры собираются обратиться в туристическую и транспортные компании и потребовать компенсации за некачественно оказанную услугу, пишет ГТРК Самара. 

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